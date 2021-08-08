Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество8 августа 2021 10:12

За сутки коронавирусом в Саратовской области заразились 257 человек

Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)

В Саратовской области на утро 8 августа зарегистрировано 257 новых случаев коронавируса за минувшие сутки. Выздоровели за вчерашний день 226 человек. Общее количество заболевших с начала пандемии COVID-19 в Саратовской области достигло 75 139 человек. Выздоровели с начала эпидемии 69889 человек. Больше всего новых случаев заражения в Саратове — 96, в Энгельсском районе — 39, в Балаковском — 30, в Балашовском — 12. Очень много среди новых больных людей группы риска, старше 60 лет - 102 человека. Также выявлен коронавирус у 11 детей в возрасте до 14 лет. По клиническому течению болезни распределение среди вновь выявленных следующее: с пневмонией — 73, с признаками ОРВИ — 178, с бессимптомным течением — 6.