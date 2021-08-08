В Саратовской области сегодня обещают жаркую и сухую погоду

Специалисты Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды рассказали о погоде в Саратовской области на сегодня, 8 августа.

В регионе облачность переменная, осадков не предвидится. Ветер веет с Северо-востока со скоростью от 5 до 10 метров в секунду, порывы – до 15 м/с. Температура воздуха будет изменяться днём в диапазоне от 31 до 36 градусов выше нуля.

Ночью будет облачно с прояснениями. Ветер поутихнет до 3-8 метров в секунду. Термометры покажут от 16 до 21 градусов тепла, в пониженных местах – до +11°С.

В Саратове сейчас +20°С. К 10 утра температура поднимется до +26°С, а максимально воздух прогреется до +34°С. Минимальная ночная температура составит +21°. Ветер северо-восточный – от 2 до 4 метров в секунду, редкие порывы – до 9 м/с. Ясно.

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