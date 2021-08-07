Саратовец во время представления в саратовском цирке сделал девушке предложение

Сегодня, 7 августа, в саратовском цирке имени братьев Никитиных девушке сделали предложение.

Во время представления «Принц цирка» клоун подарил розу сидящей в третьем ряду седьмого сектора девушке по имени Юлия. Вслед за этим он пригласил её на интерактив, который закончился выходом на сцену под марш Мендельсона, на голову горожанке артист одел фату.

После этого на сцену с букетом вышел молодой человек девушки Николай и, сказав, что за два года вместе не раз осознавал, что хочет провести с ней всю жизнь, спросил, не выйдет ли она за него. Встав на колено, он одел ей на палец кольцо.

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