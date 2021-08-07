В двух районах Саратова отключили холодную воду

Сегодня, 7 августа, в двух районах Саратова отключили воду. Об этом сообщают «КВС».
В Кировском районе ограничили холодное водоснабжение на Большой Горной от Мясницкой до Вознесенской.
А в Октябрьском районе воды нет в квадрате улиц Карла Маркса-Клочкова-2-й Детский проезд-2-я Садовая.
Вернуть воду по всем адресам обещают к 8 вечера.
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