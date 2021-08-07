Признанные незаконными батуты на Мюфке в Саратове продолжают работать

Фото из Instagram общественницы
Саратовская общественная палата получила ответ прокуратуры на вопрос о батутах на бульваре Мюфке в Солнечном-2. Все они оказались незаконно размещенными.
Опасные батуты продолжают работать
Фото документа выложила в свой Instgram член палаты Татьяна Староверова. Напомним, она же сообщала ранее об опасных батутах на Мюфке. После трагедии в Барнауле, когда две девочки улетели с батутов на трамвайные пути, мэр Саратова Михаил Исаев поручил проверить такие аттракционы, а глава Ленинского района подписал им разрешение на работу. Общественники в том числе обращались и к прокурору.
В ответе прокуратуры общественникам говорится, что по тем или иным причинам незаконны все расположенные на Мюфке батуты. Староверова пишет, что они продолжают работать.
Текст ответа прокуратуры
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