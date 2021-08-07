Несколько маршрутов Саратова меняются из-за велосипедных соревнований в центре

Завтра, 8 июля, в Саратове из-за соревнований велосипедистов перекроют несколько улиц в центре. Об этом предупреждает мэрия.
Для проведения Всероссийских и областных соревнований по велосипедному спорту на Кубок заслуженного мастера спорта СССР Федора Тарачкова ограничат следующие участки:
- Радищева от Московской до Театральной площади;
- Театральная площадь от Радищева до Горького;
- Горького от Театральной площади до Московской;
- Первомайская от Соборной до Радищева.
В шесть утра движение, остановка и стоянка прекратятся, в 12 дня улицы откроют.
Это ещё не всё. С 7 часов сегодняшнего вечера и до 13 часов дня завтрашнего дня остановиться и припарковаться не выйдет возле Театральной площади.
Перекрытие повлияет на движение некоторых маршрутов общественного транспорта:
№8а поедет по Радищева в обратном направлении по следующей схеме: Радищева-Кутякова-Вольская-Советская и далее без изменений;
№52 в сторону центра сократят до улицы Челюскинцев, из центра – поедет с Челюскинцев;
№66 из центра: Радищева (Кутякова) – Кутякова – Вольская – Большая Казачья и далее;
№97 в центр: Радищева (Кутякова) – Кутякова – Вольская – Сакко и Ванцетти и далее;
№ 110 в центр: до Театральной площади, из центра – Большая Казачья и далее по схеме движения.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.