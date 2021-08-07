Несколько маршрутов Саратова меняются из-за велосипедных соревнований в центре

Завтра, 8 июля, в Саратове из-за соревнований велосипедистов перекроют несколько улиц в центре. Об этом предупреждает мэрия.

Для проведения Всероссийских и областных соревнований по велосипедному спорту на Кубок заслуженного мастера спорта СССР Федора Тарачкова ограничат следующие участки:

- Радищева от Московской до Театральной площади;

- Театральная площадь от Радищева до Горького;

- Горького от Театральной площади до Московской;

- Первомайская от Соборной до Радищева.

В шесть утра движение, остановка и стоянка прекратятся, в 12 дня улицы откроют.

Это ещё не всё. С 7 часов сегодняшнего вечера и до 13 часов дня завтрашнего дня остановиться и припарковаться не выйдет возле Театральной площади.

Перекрытие повлияет на движение некоторых маршрутов общественного транспорта:

№8а поедет по Радищева в обратном направлении по следующей схеме: Радищева-Кутякова-Вольская-Советская и далее без изменений;

№52 в сторону центра сократят до улицы Челюскинцев, из центра – поедет с Челюскинцев;

№66 из центра: Радищева (Кутякова) – Кутякова – Вольская – Большая Казачья и далее;

№97 в центр: Радищева (Кутякова) – Кутякова – Вольская – Сакко и Ванцетти и далее;

№ 110 в центр: до Театральной площади, из центра – Большая Казачья и далее по схеме движения.

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