Коронавирусом за сутки в Саратовской области заразились 258 человек

258 новых случаев заболевания коронавирусом нашли на территории Саратовской области за минувшие сутки. Всего заразились 74 882 человек.

Выписали с начала пандемии 69 663 человек, за сутки – 224.

В Саратове нашли 98 новых случаев, в Энгельсском районе – 34, а в Балашовском – 15.

Среди заболевших 17 детей до 14 лет, пять подростков 15-17-ти и 72 человека старше 60 лет.

Пневмонию выявили у 80 пациентов. Бессимптомно переносят болезнь девять саратовцев.

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