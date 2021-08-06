В Саратовской области продлили ограничения по коронавирусу

Сегодня, 6 августа, в Саратовской области ещё на две недели продлили ограничения по коронавирусу. Об этом сообщает в своём Telegram-канале председатель регионального правительства Роман Бусаргин.

Текст постановления опубликовал Роман Бусаргин в своём Telegram-канале

На основании предписания главного санитарного врача меры в общепите продлены по 21 августа включительно.

Остается запрещенной работа вышеуказанных заведений с 11 вечера до 6 утра. Исключения: обслуживание на вынос, доставка, территории аэропорта, ж/д и авто вокзалов, заправки, придорожные кафе.

- Приостановлено проведение зрелищно-развлекательных мероприятий в развлекательных заведениях и других предприятиях общепита, а также бронирование мест, прием и размещение организованных групп детей и подростков в гостиницах и иных заведениях для участия в мероприятиях. Ограничения не касаются организаций отдыха и оздоровления детей, - говорится в сообщении Бусаргина.

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