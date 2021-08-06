На мосту Саратов-Энгельс пассажиры автобуса ждут скорую

Сегодня, 6 августа, на мосту Саратов-Энгельс встал автобус из-за пассажира, которому стало плохо.

Из машины маршрута №284б вышли примерно 30 пассажиров. Все они ожидают прибытия «скорой помощи». Автобус также не уезжает.

Очевидцы сообщают, что мимо места происшествия проехала ещё одна скорая, но не остановилась.

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