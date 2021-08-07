В центре Энгельса выделили охранную зону «Хлебной биржи»

В Энгельсе Саратовской области утвердили границы зоны охраны построенной в начале ХХ века «Хлебной биржи». Об этом сообщает управление по охране объектов культурного наследия при региональном правительстве.

Документ утвердил охранную зону для здания на площади Свободы. Это поможет сохранить памятник.

- Зона установлена на территории общего пользования (часть улицы Телеграфной, площади Ленина и площади Свободы) и на городские кварталы (в границах улиц Телеграфная, Пушкина, пл. Ленина и наб. им. М.М. Рудченко). Режимом использования земель разрешена установка мобильных торговых тележек, благоустройство территории с использованием традиционных материалов. Документом также разрешается установка запрещающих дорожных знаков, нанесение дорожной разметки, т.е. мероприятия, ограничивающие движение грузового транспорта, - говорится в сообщении управления.

Помимо этого, установили зону регулирования застройки и хоздеятельности. Зона разделена на четыре участка, которые находятся с северо-восточной, северо-западной, южной, юго-восточной сторон от охранной зоны объекта. Для всех участков установлены одинаковые параметры использования. Так, капитальное строительство там не будет запрещено, но высота зданий не должна будет превышать высшую точку фасада на 12 метров, а конёк кровли – на 15.

В том числе в зону вошла часть парка «Покровский». Там запрещено строительство, но разрешено благоустройство и озеленение.

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