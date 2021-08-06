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Общество6 августа 2021 17:24

Дома-интернаты Саратовской области не будут оказывать допуслуги из-за коронавируса

Постановление регионального правительства вступает в силу 9 августа
Дарья ВасенинаДарья Васенина
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В Саратовской области из-за коронавируса запретили оказывать допуслуги в подведомственных минтруду организациях. Постановление подписал председатель регионального правительства Роман Бусаргин.

Речь идет о домах-интернатах для престарелых, инвалидов и психически больных. В то же время возобновляется оказание социально значимых услуг в стационарной форме в социально-реабилитационных отделениях комплексных центров, которые также находятся в ведомстве регионального министерства труда.

Постановление вступает в силу 9 августа.

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