Дома-интернаты Саратовской области не будут оказывать допуслуги из-за коронавируса

В Саратовской области из-за коронавируса запретили оказывать допуслуги в подведомственных минтруду организациях. Постановление подписал председатель регионального правительства Роман Бусаргин.

Речь идет о домах-интернатах для престарелых, инвалидов и психически больных. В то же время возобновляется оказание социально значимых услуг в стационарной форме в социально-реабилитационных отделениях комплексных центров, которые также находятся в ведомстве регионального министерства труда.

Постановление вступает в силу 9 августа.

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