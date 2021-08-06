Содержание одной пойманной собаки обойдется бюджету Саратова в 189 рублей в день

Новый приют может получить контракт на отлов бездомных животных

Сегодня, 6 августа, окончен срок подачи заявок на оказание услуг по отлову безнадзорных животных в Саратове. Соответствующая информация появилась на портале госзакупок.

29 июля был опубликован запрос на «оказание услуг по обращению с животными без владельцев на территории Саратова». Сегодня был последний день подачи заявок. Заказчиком выступил комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта при администрации Саратова.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет один миллион 253 тысячи 716 рублей. Отлов одной собаки обойдется бюджету в 452 рубля, а ее стерилизация (кастрация) в 2 577 рублей. Послеоперационный уход и установка метки – еще 278 рублей. Содержание одного животного стоит 189 рублей в день, а, учитывая то, что собак положено выдерживать 16 суток, - это будет 3 024 рубля.

В перечне возможных услуг также значится усыпление животного. Сколько оно будет стоить в контракте не указано. Однако обозначено, что эвтаназия проводится бескровным способом в том случае, если это необходимо.

Отлов должен осуществлять гуманными методами, по возможности не в присутствии несовершеннолетних.

Исполнитель отлова обязан быть совершеннолетним, не иметь психических заболеваний и пагубных зависимостей. Процесс поимки животного необходимо фиксировать на камеру. Ловцы также будут возвращать потерявшихся собак владельцам, если увидят.

Победитель тендера определится в ближайшие дни. Действие контракта продлится с даты его заключения до 30 ноября.

Напомним, сегодня, 6 августа, во время посещения журналистами нового приюта для животных в Заводском районе Саратова, руководитель НКО "Верный друг" Екатерина Углова рассказала, что планирует заключить контракт на отлов животных, аналогичный тому, что имеет муниципальный "Дорстрой".