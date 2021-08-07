Жаркий день без осадков прогнозируют синоптики в Саратовской области

Специалисты Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды рассказали о погоде в Саратовской области на сегодня, 7 августа.

В регионе облачность переменная, осадков не предвидится. Ветер веет с Северо-востока со скоростью от 3 до 8 метров в секунду, порывы – до 13 м/с. Температура воздуха будет изменяться днём в диапазоне от 30 до 35 градусов выше нуля.

Ночью будет облачно с прояснениями. Ветер усилится до 5-10 метров в секунду. Термометры покажут от 15 до 20 градусов тепла, в пониженных местах – до +10°С.

В Саратове сейчас +18°С. К 10 утра температура поднимется до +25°С, а максимально воздух прогреется до +31°С. Минимальная ночная температура составит +19°. Ветер северо-восточный – от 2 до 5 метров в секунду, редкие порывы – до 9 м/с. Облачность – переменная.

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