В Саратове снесут одну из старейших библиотек

В Заводском районе Саратова снесут детскую библиотеку имени Гайдара. Об этом сообщает Центр управления регионом.

Всё дело в том, что расположенная по адресу Ново-Астраханское шоссе, 47 библиотека №31 находится в подлежащей сносу четырехэтажке. Когда местные жители узнали о том, что здание признано аварийным, их заинтересовала судьба учреждения:

- Дом под снос и расселение. Переживаем, что будет с библиотекой? Она обслуживала три школы и близлежащие дома и нужна в этом районе, - пишут горожане в Instagram.

Специалисты ЦУР адресовали вопрос городской администрации. Там заверили, что беспокоиться не стоит – сейчас чиновники ищут помещение для переезда.

- Стоит сказать, что библиотека имени Гайдара – одна из старейших в городе. Основана в 1946 году. Ее фонд насчитывает более 30 тысяч экземпляров книг, газет, журналов, - говорится в сообщении ЦУР.

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