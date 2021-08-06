Валерий Радаев: Хвалынск будет признан «городом-курортом»

Зимой Хвалынск привлекает десятки тысяч туристов на горнолыжные спуски

Сегодня, 6 августа, в правительстве Саратовской области сообщили о том, что Хвалынску в ближайшее время должен быть присвоен официальный региональный статус «город-курорт».

Губернатор Валерий Радаев отбал распоряжение разработать законодательную базу этого статуса и обозначить конкретные условия, которым необходимо будет соответствовать. Об этом он сообщил на заседании административного совета председателю Саратовской областной Думы Александру Романову и главе Хвалынского района Алексею Решетникову.