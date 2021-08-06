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Общество6 августа 2021 16:21

Ночью в выходные саратовская ГИБДД будет ловить пьяных водителей

Госавтоинспекторы призывают сообщать обо всех неадекватных на дорогах
Дарья ВасенинаДарья Васенина
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В предстоящие выходные, вечерами и по ночам, сотрудники саратовской ГИБДД проведут операцию «Нетрезвый водитель».

Госавтоинспекторы будут ловить на улицах города пьяных водителей. Главная цель мероприятия – предупреждение аварий.

Правоохранители напоминают, что алкоголь неблагоприятно сказывается на организме и рассудке. Даже в малых дозах он притупляет внимание, нарушает координацию движений и приносит чувство беспечности, пробуждает стремление к лихачеству.

Сотрудники ГИБДД призывают всех участников дорожного движения не игнорировать проблему пьянства за рулем и сообщать в полицию о всех водителях, которые неадекватно ведут себя на дороге.

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