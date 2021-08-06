Три работника саратовского автосалона обманули пятерых покупателей

В Саратове заключили под стражу трех сотрудников автосалона. Их обвиняют в мошенничестве, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

Работники расположенного на Шехурдина салона «Лайф Авто» с сентября 2020-го убеждали покупателей приобрести машины по «выгодному госконтракту». По сути же, вместо обещанных скидки и низкого процента по кредиту горожане получали не только отличные от обговоренных автомобили, но и завышенные ставки.

Так, обвиняемые убеждали покупателей в том, что заявленного авто нет в наличии и предлагали выбрать что-нибудь из имеющегося в салоне. В конечном итоге обманутые саратовцы за копейки отдавали свои старые машины и оставались должны банкам внушительные суммы.

Потерпевшими стали пять граждан. Ущерб оценили более чем в 1,5 млн рублей. По каждому из фактов были заведены уголовные дела.

Октябрьский районный суд постановил заключить обвиняемых в мошенничестве под стражу.

Сейчас правоохранители занимаются поиском иных злоумышленников и выявляют другие факты обмана.

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