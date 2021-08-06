Столкновение двух ВАЗов в Балакове: пострадала девушка

ДТП в Балаково

Сегодня, 6 августа, в Балакове произошло ДТП, в котором пострадала 21-летняя девушка, об этом сообщает Госавтоинспекция.

Авария была зафиксирована в 13:00 в районе дома № 1б по улице 30лет Победы. 45-летний мужчина на «десятке» при выезде со второстепенной не пропустил движущийся по главной автомобиль ВАЗ-2107, за рулем которого находился 19-летний молодой человек, так произошло столкновение.

В результате аварии пострадал 21-летняя пассажирка «семерки». Она обратилась в травмпункт.