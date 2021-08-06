Энгельсский наркоман получил пожизненное за убийство ребенка

Убийца на следственном эксперименте Фото: СУ СКР по Саратовской области

Суд вынес приговор 48-летнему жителю Энгельса, которого обвиняли в убийстве ребенка. Тело шестилетнего мальчика было изрезано ножом, практически отрезанной оказалась голова.

Трагедия произошла 20 ноября 2020 в одном из частных домов на улице Рабочих Маевок. 37-летний мужчина попросил своего 48-летнего приятеля посидеть с шестилетним пасынком, пока он отправился по делам. Мама ребенка в это время находилась в больнице. У женщины шесть детей, и в день трагедии, она рожала седьмого. Дети живут в разных районах области, в отношении некоторых из них женщину лишили родительских прав.

Когда отчим вернулся, то увидел, что ребенок мертв.

Следствие установило, что 48-летний знакомый, с которым оставили посидеть ребенка, избивал малыша кулаками, а затем дважды ударил в шею ножом. От полученных ранений мальчик скончался на месте, однако мужчина нанес по телу еще не менее шести ударов. В момент преступления нападавший находился под воздействием алкоголя и наркотиков.

Отчим сразу же вызвал полицейских, которые задержали его приятеля.

Суд приговорил убийцу к пожизненному заключению в исправительной колонии особого режима, хотя ранее обвинение просило 21 год заключения. Кроме того, матери погибшего ребенка назначена компенсация морального вреда в размере двух миллионов рублей. Приговор в законную силу не вступил.