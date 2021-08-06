Двухлетняя девочка отравилась газом в гостях у бабушки в Красном Текстильщике

На кухне был установлен газовый котел Фото: СУ СКР по Саратовской области

Следователи Заводского района Саратова проводят доследственную проверку после отравления маленького ребенка угарным газом.

По предварительным данным, вчера, 5 августа, вечером в квартиру на улице Почтовая в поселке Красный Текстильщик к пожилым родителям приехал сын с двумя маленькими детьми. Мужчины с шестилетним сыном был в ванной, когда бабушка с дедушкой и внучка двух лет и восьми месяцев сидели на кухне. Внезапно девочка потеряла сознание. Родственники вызвали скорую, врачи которой госпитализировали ребенка с подозрением на отравление угарным газом.

В больнице диагноз подтвердился. Девочке оказали необходимую помощь, и сейчас с ней всё в порядке. Остальным членам семейства госпитализация не понадобилась.

Следователи осмотрели место происшествия. Оказалось, что на кухне установлен газовый котел, который был включен, когда ребенку стало плохо.

- По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение, - говорится в сообщении регионального СУ СК.

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