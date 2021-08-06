Бетонный столб проломил ограду саратовского кладбища

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Сегодня, 6 августа, в одном из Саратовских сообществ в социальной сети появилось видео, снятое на Березинореченском кладбище.

Возле села бетонный столб упал и сломал забор кладбища, а также ограду одной из могил.

- Упал столб, непонятно чей. Повалился, сломал ограду. Никто ни за что не отвечает, - возмущается горожанка, посетившая кладбище.

Стоит отметить, что администрация Саратовского района уже обратила внимание на этот сообщение.

Эта территория входит в Александровское МО, единственное, которое отказалось входить в состав Саратова.