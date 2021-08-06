Саратовские коммунальные службы игнорируют утренний порыв на кольце НИИ

Сегодня, 6 августа, в Ленинском районе Саратова прорвало трубу. Видео с места прислали в чат «ЧП Саратов Прямой эфир».

Автор видео уточнила, что инцидент зафиксирован на проспекте Строителей за кольцом НИИ.

Горожанка пишет, что аварийная ситуация наблюдается с утра. Коммунальные службы мер пока что не приняли.

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