Саратовские коммунальные службы игнорируют утренний порыв на кольце НИИ

Сегодня, 6 августа, в Ленинском районе Саратова прорвало трубу. Видео с места прислали в чат «ЧП Саратов Прямой эфир».
Автор видео уточнила, что инцидент зафиксирован на проспекте Строителей за кольцом НИИ.
Горожанка пишет, что аварийная ситуация наблюдается с утра. Коммунальные службы мер пока что не приняли.
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