Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество6 августа 2021 14:07

Саратовские коммунальные службы игнорируют утренний порыв на кольце НИИ

Инцидент засняли на видео
Дарья ВасенинаДарья Васенина
КомментироватьОставить комментарий(0)

Сегодня, 6 августа, в Ленинском районе Саратова прорвало трубу. Видео с места прислали в чат «ЧП Саратов Прямой эфир».

Автор видео уточнила, что инцидент зафиксирован на проспекте Строителей за кольцом НИИ.

Горожанка пишет, что аварийная ситуация наблюдается с утра. Коммунальные службы мер пока что не приняли.

На кольце НИИ в Саратове прорвало трубу

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.