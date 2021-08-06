Екатерина Углова: новый приют займется отловом собак в ближайшее время

Сегодня, 6 августа, начался первый день работы нового приюта для животных в Саратове. Он находится в Заводском районе и способен вместить примерно 320 собак и 30 кошек. Он начал принимать животных.

Каждая поступившая особь проходит необходимую обработку и стерилизацию. В приюте действует современный ветеринарный кабинет и места для реабилитации. Контроль и уход за животными осуществляет НКО "Верный друг". Как пояснила руководитель общественной организации Екатерина Углова, большинство собак здесь принимают лишь на время: после стерилизации их выпускают обратно на улицы. Исключение составляют только агрессивные особи и те, кто не выживут без помощи человека.

Сейчас приют не занимается массовым отловом собак в Саратове. Однако в будущем "Верный друг" планирует заключить контракт на отлов, аналогичный тому, что имеет "Дорстрой".

Присутствовавший на открытии приюта Роман Бусаргин высоко оценил перспективы заведения. Он рассказал, что приют станет большим подспорьем в решении проблемы безнадзорных животных в Саратове. У самого председателя правительства дома тоже есть собака: четырехлетняя породистая немецкая овчарка.

Екатерина подчеркнула, что приют рассчитан только на бездомных животных. Горожан настоятельно просят не приносить сюда надоевших им домашних животных и быть ответственными.

Желающие помочь животным или взять себе питомца могут обратиться на страницы "Верного друга" ВКонтакте, Одноклассниках и Инстаграме.

Обратиться в НКО "Верный друг" по поводу оказания помощи животным или чтобы забрать нового питомца можно по телефону 8 960 343 67 87