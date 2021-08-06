В Саратовской области детские спортсекции включат в налоговый вычет

В Саратовской области родители детей, которые занимаются в спортивных организациях, теперь имеют право оформить налоговый вычет.

Соответствующий закон начал действовать с 1 августа.

Вернуть можно будет 13% от расходов на спорт на сумму не более 120 тысяч рублей. То есть, максимальный размер вычета составит 15 600 рублей.

Отметим, в Саратовской области, согласно данным регионального министерства молодежной политики и спорта, более 323 тысяч детей в возрасте от 3 до 15 лет регулярно занимаются физкультурой. Среди подростков 16-18 лет таковых меньше, но их также немало – свыше 63 тысяч.