Министр Костин поговорил с пациентами в красной зоне о прививках

Сегодня, 6 июля, министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин посетил переоборудованный под ковидный госпиталь саратовский перинатальный центр. Видео с места выложили в Instagram ведомства.

Во время визита Костин пообщался с пациентами, расспросил, откуда они, и уточнил, делали ли они прививку от коронавируса. Оказалось, что заболевшие не прививались. Министр спросил их, привились бы они, если бы знали, что заразятся. Те ответили: да.

Костин напомнил ковидным пациентам о необходимости вакцинироваться спустя полгода после выписки.

На сегодняшний день в коронавирусном госпитале на Рабочей находятся более 300 человек. Почти все они не могут дышать без кислородной маски.

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