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Происшествия6 августа 2021 12:56

В Марксе из-за курильщика загорелся балкон трехкомнатной квартиры

На место отправляли два расчета
Дарья ВасенинаДарья Васенина
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Курение на балконе стало причиной пожара

Курение на балконе стало причиной пожара

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вчера, 5 августа, в Марксе Саратовской области произошел пожар на балконе. Подробности сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Пожарные получили сигнал в 16:23. На место оправили два расчета. В трехкомнатной квартире на 4-м этаже пятиэтажки горели три квадратных метра.

По предварительным данным, причиной возгорания послужило неосторожное обращение с огнем при курении.

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