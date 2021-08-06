Из-за пожара в заброшенном здании саратовский поселок остался без интернета

В Заводском районе горело заброшенное здание

В одно из саратовских сообществ в соцсети выложили видео с пожара в Заводском районе Саратова.

Вчера, 5 августа, в поселке ОПХ начался пожар в заброшенном трехэтажном здании. Горожанин пишет, что пожарные оперативно потушили возгорание, но на доме с левой стороны был расположен щиток одной из телефонных компаний города.

- ...при возгорании оплавились провода телефонной линии и теперь весь посёлок ОПХ без домашнего телефона и интернета, так как интернет у нас по телефонной линии. Телефонная компания как всегда не торопится восстановить связь для целого посёлка, - пишет автор поста.

Компания отреагировала на ситуацию и в комментариях к посту пообещала всё проверить.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.