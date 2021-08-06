В канализацию Заводского района незаконно сливают отходы

Фото выложили в сеть

Житель Заводского района Саратова пожаловался в соцсети на незаконный слив отходов в канализацию возле своего дома.

Горожанин пишет, что снимки сделаны им возле дома №158 на Огородной. Автор поста уточняет, что возле люка, куда сливают отходы, находится детская площадка, а соответствующий аромат доносится не только до неё, но и до окон многоэтажки.

Фото выложили в сеть

- Водителям ассенизаторов неоднократно делали замечания, но они ссылаются на какую-то договоренность с нашим мастером по дому Владимиром. Просим разобраться в данной ситуации, помочь нам, - взывает саратовец.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.