В канализацию Заводского района незаконно сливают отходы

Фото выложили в сеть
Житель Заводского района Саратова пожаловался в соцсети на незаконный слив отходов в канализацию возле своего дома.
Горожанин пишет, что снимки сделаны им возле дома №158 на Огородной. Автор поста уточняет, что возле люка, куда сливают отходы, находится детская площадка, а соответствующий аромат доносится не только до неё, но и до окон многоэтажки.
Фото выложили в сеть
- Водителям ассенизаторов неоднократно делали замечания, но они ссылаются на какую-то договоренность с нашим мастером по дому Владимиром. Просим разобраться в данной ситуации, помочь нам, - взывает саратовец.
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