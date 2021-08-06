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Общество6 августа 2021 11:18

Смертность от коронавируса в Саратовской области установила очередной рекорд

Погибли 20 человек
Дарья ВасенинаДарья Васенина
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За минувшие сутки в Саратовской области от коронавируса погибли 20 человек. Статистику обновили на сайте СтопКоронавирус.РФ.

- Скончались одиннадцать женщин и девять мужчин в возрасте от 57 до 91 года. Не прививались, - сообщили в региональном минздраве.

Всего на 6 августа в регионе погибли 1 845 больных COVID-19.

Напомним, за прошедший день в области выявили 260 новых случаев заболевания коронавирусом.

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