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Происшествия6 августа 2021 10:47

Мужчина с переломанными ребрами умер в машине скорой под Марксом

Следователи выясняют, кто это сделал
Источник:kp.ru
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ЧП произошло вечером 4 августа в селе Бобровка Марксовского района.

Машина "скорой помощи" прибыла на вызов к 68-летнему местному жителю около 21.00. Подозревая тяжелую травму грудной клетки медики решил его госпитализировать. К моменту прибытия в больницу мужчина скончался в машине скорой.

Согласно судебно-медицинскому исследованию, причиной его смерти стал пневмоторакс, образовавшийся вследствие перелома трех ребер слева.

В региональном СУ СКР сообщили, что Марксовским межрайонным следственным отделом проводится доследственная проверка, устанавливаются обстоятельства получения мужчиной смертельных травм.