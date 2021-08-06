Мужчина с переломанными ребрами умер в машине скорой под Марксом

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ЧП произошло вечером 4 августа в селе Бобровка Марксовского района.

Машина "скорой помощи" прибыла на вызов к 68-летнему местному жителю около 21.00. Подозревая тяжелую травму грудной клетки медики решил его госпитализировать. К моменту прибытия в больницу мужчина скончался в машине скорой.

Согласно судебно-медицинскому исследованию, причиной его смерти стал пневмоторакс, образовавшийся вследствие перелома трех ребер слева.

В региональном СУ СКР сообщили, что Марксовским межрайонным следственным отделом проводится доследственная проверка, устанавливаются обстоятельства получения мужчиной смертельных травм.