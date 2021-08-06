Кира Степанова на Олимпийских играх лишалась последнего шанса на медаль

Кира Степанова

В Токио рано утром по саратовскому времени энгельсская спортсменка Кира Степанов вышла на квалификационные заезды на дистанции 500 метров в байдарке - четверке. Спортсменка областного центра спортивной подготовки, воспитанница спортшколы олимпийского резерва по гребле на байдарках и каноэ Степанова вместе с Натальей Подольской, Анастасией Долговой и Светланой Черниговской вышли в четвертьфинал.

В нем россиянки финишировали лишь седьмыми, хотя улучшили свой результат почти на секунду. Дальше прошли только первые шесть команд.

Россиянки выступят в Финале Б в рамках ХХXII летних Олимпийских игр пройдет 7 августа. Старт заездов - в 7.12 по саратовскому времени.

Ранее Кира Степанова на Олимпиаде в Токио не смогла выйти в финальные заезды ни в байдарке одиночке, ни в составе байдарки - двойки.