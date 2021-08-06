Вольский район возглавил Андрей Татаринов

Андрей Татаринов Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Сегодня в Вольске районное собрание депутатов приняло отставку главы района Виталия Матвеева.

Как сообщил принявший участие в заседании министр по делам территориальных образований области Сергей Зюзин, исполнение обязанностей главы возложено на Андрея Татаринова, принятого на должность первого заместителя главы администрации района.

Напомним, Татаринов накануне оставил должность главы администрации Шихан, где проработал пять лет.

Андрей Татаринов принял бразды правления районом в качестве исполняющего обязанности

Конкурс на должность главы Вольского муниципального района состоится 31 августа. В состав конкурсной комиссии вошли: вице-губернатор – руководитель аппарата Губернатора области Игорь Пивоваров, министр по делам территориальных образований области Сергей Зюзин, депутаты Саратовской областной Думы Регина Юдина и Владимир Агафонов.

Бывшего главу Вольского района Виталия Матвеева поблагодарили за конструктивную совместную работу.