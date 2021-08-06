Участок улицы Соколовая в центре Саратова перекрывают для проезда на месяц

С завтрашнего дня, 7 августа, «Т Плюс» перекрывает участок дороги в Кировском районе Саратова. Это связано с реконструкцией участка тепломагистрали.

Работы пройдут на Соколовой от Железнодорожной до Пугачева. Завтра закроют квартал от Железнодорожной до Танкистов. Объехать можно будет по параллельным улицам.

Полностью закончить работы планируют к 10 сентября. Сколько продлится первое перекрытие, коммунальщики пока сказать не могут.

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