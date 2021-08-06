Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество6 августа 2021 9:18

Аварийное жилье Летки в Энгельсе будут расселять домами, а не квартирами

Решение приняли с учетом мнения жителей, в этом году переселят семь домов
Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)
Совещание по переселению из аварийного жилья в Летке прошло в правительстве региона

Совещание по переселению из аварийного жилья в Летке прошло в правительстве региона

Принято решение, что аварийное жилье в Энгельсе, микрорайон Летка, будет расселяться сразу целыми домами, а не как ранее, поквартирно. Об этом сообщил председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин по итогам совещания с профильными структурами Правительства региона и руководством Энгельсского района.

В программу расселения, которую приняли на прошлой неделе, включён 31 многоквартирный дом. Первые семь переселят уже в текущем. 2021 году.

- На сегодняшний день принято принципиальное решение – отселение должно проводиться только комплексно, т.е. целыми домами, а не отдельными квартирами. С подобными предложениями выступили сами жители Летки.

В этом году планируется реализовать программу по 7 многоквартирным домам. Их список сейчас формируется, - сообщил Бусаргин.

Напомним решение о выделении Саратовской области дополнительных средств на расселение принято Президентом РФ Владимиром Владимировичем Путиным. С просьбой поддержать наш регион к нему обратился Губернатор Валерий Васильевич Радаев во время визита в Энгельс главы государства. О необходимости расселения жителей из аварийных зданий неоднократно заявлял Председатель Государственной думы РФ, посещая Летный городок с рабочими визитами.