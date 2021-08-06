Саратовцы рассказывают о раздающих просто так игрушки девочках

В Саратове бесплатно раздают мягкие игрушки Фото: Евгения ГУСЕВА

Сегодня, 6 августа, в соцсети жительница Саратова Даша Барченкова рассказала о том, как в центре города девочки раздавали мягкие игрушки.

Девушка пишет, что на улице Рахова к ней подошли три девочки с мешком игрушек. Они раздавали их детям.

- Мало ли, какая просто зараза может быть или что ещё в игрушке, толком ничего не сказали, лишь то что: «просто так», - пишет обеспокоенная горожанка.

Большая часть комментаторов не разделила недоверия Дарьи:

- Да, зараза там, и эта зараза носит название – Добро, - пишет Алексей Дивеев.

- А в голову не приходила мысль, что действительно может быть, просто так? Неужели люди настолько стали испорченные, что кроме как подвоха найти больше ничего не способны? Ужас, - считает Александр Изволов.

Оказалось, что не одна Дарья заметила нечто подобное:

- Я видела несколько молодых девушек и парня на первой дачной, у них было два огромных мешка, но лёгкие, видимо, с игрушками. Вполне возможно, что у ребят дома набралась целая коллекция игрушек на диванах и полках, которая им уже без надобности, они всё это собрали и решили раздать деткам, всё лучше, чем это будет у них пылиться дома без дела, а ребятне- радость! Зачем же сразу думать о плохом?, - рассказывает Леся Логинова.

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