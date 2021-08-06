За сутки в Саратовской области коронавирусом заразились 54 ребенка

Огромный скачок по числу заболевших коронавирусом детей произошел за сутки в Саратове

260 новых случаев коронавируса зарегистрировано на территории Саратовской области. Всего заразились 74 624 человека.

Выписали с начала пандемии 69 439 пациентов, за сутки – 204.

В Саратове нашли 105 новых случаев, в Энгельсском районе – 40, а в Балаковском – 15.

Среди заразившихся 54 ребенка до 14 лет, пять подростков 15-17-ти и 53 человека старше 60-ти.

Пневмонию диагностировали у 72 пациентов, бессимптомно переносят болезнь семь саратовцев.

UPD: Спустя два часа после публикации сводки, в региональном оперштабе сообщили, что произошла опечатка – на самом деле заразились не 54 ребенка, а 24.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.