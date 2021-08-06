Чиновники обещали проверить работу автобусов на маршруте №90

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В мэрии Саратова отреагировали на публикацию "Комсомолки" по жалобам жителей микрорайона Крекинг. Люди высказались по поводу плохой работы автобусов на маршруте №90.

Это единственный маршрут, которым местные жители могут добраться до центра. При этом автобусы не выдерживают никаких интервалов, люди ждут их часами. опаздывая на работу.

- МКУ «Транспортное управление» на автобусном маршруте №90 в утренние часы запланирована проверка соблюдения интервалов движения, - пообещали в мэрии Саратова в ответ на публикацию в "Комсомольской правде - Саратов".