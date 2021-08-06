Десятки домов в двух районах Саратова остались без холодной воды

Дома в двух районах Саратова остались без холодной воды. Об этом сообщают «КВС».

В Ленинском районе для ремонта водопровода на Лагерной, 7 примерно до 17 часов ограничили холодное водоснабжение в домах №№1, 3/2,5,7,2,4,6,8 на этой улице.

А в Кировском районе для работ на Пристанской, 22 до 18 часов отключили воду на Кооперативной; Пристанской, 22,20,18,16,14,12,10,8,15,13,11,9б,9,7,5,3; 2-м Кооперативном проезде.

Также в Кировском из-за устранения повреждений на Большой Горной, 123 до 8 вечера выключили воду в домах на этой улице – от Мясницкой до Вознесенской по нечётной стороне.

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