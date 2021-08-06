Жара начинает наступать на Саратовскую область

Специалисты Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды рассказали о погоде в Саратовской области на сегодня, 6 августа. Жара потихоньку возвращается в регион.

В регионе сегодня облачность переменная. Ветер веет с Востока со скоростью от 4 до 9 метров в секунду, местами порывы до 13 м/с. Термометры в течение дня покажут от 28 до 33 градусов тепла.

Ночью температура будет изменяться в диапазоне от 15 до 20 градусов выше нуля, в пониженных местах – до +10°С. А ветер поутихнет до 3-8 метров в секунду.

В Саратове сейчас +18°C, к 10 утра воздух прогреется до +25°С, а днём обещают до +30°С. К ночи температура опустится до +19°С. Ветер северо-восточный – 2-5 м/с, порывы – до 10 м/с. Переменная облачность.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.