Подросток в Энгельсе упал со здания заброшенной мельницы

Мальчик упал со второго этажа бывшей мельницы Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Энгельсе Саратовской области 13-летний мальчик сломал ногу, упав с заброшенной мельницы.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, ЧП произошло днем 5 августа.

Мальчик пытался перейти по бревну Фото: СУ СКР по Саратовской области

По версии следствия, мальчик с братом гуляли по территории заброшенной мельницы. Подросток попытался забраться на второй этаж по бревну, но соскользнул и рухнул на землю. Его с травмой ноги госпитализировали медики скорой помощи.

Подросток повредил ногу и был госпитализирован Фото: СУ СКР по Саратовской области

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Следователи проверяют обстоятельства ЧП Фото: СУ СКР по Саратовской области

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