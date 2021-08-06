Подросток в Энгельсе упал со здания заброшенной мельницы

Мальчик упал со второго этажа бывшей мельницы
Фото: СУ СКР по Саратовской области
В Энгельсе Саратовской области 13-летний мальчик сломал ногу, упав с заброшенной мельницы.
Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, ЧП произошло днем 5 августа.
Мальчик пытался перейти по бревну
Фото: СУ СКР по Саратовской области
По версии следствия, мальчик с братом гуляли по территории заброшенной мельницы. Подросток попытался забраться на второй этаж по бревну, но соскользнул и рухнул на землю. Его с травмой ноги госпитализировали медики скорой помощи.
Подросток повредил ногу и был госпитализирован
Фото: СУ СКР по Саратовской области
Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Следователи проверяют обстоятельства ЧП
Фото: СУ СКР по Саратовской области
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