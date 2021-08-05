Саратовцев призывают дождаться официальных данных о состоянии воды на саратовском пляже

Саратовский пляж

Директор МАУК «Дирекция парков и скверов города Саратова» Антон Похазников призвал саратовцев и гостей города не верить сообщениям непрофессионалов о состоянии воды на саратовском городском пляже и дождаться официальных заключений Роспотребнадзора.

Он рассказал о том, что организацией на прошлой неделе были взяты повторные пробы воды в районе саратовского пляжа.

- На прошлой неделе нами были отправлены на экспертизу повторные пробы воды из Волги в районе саратовского пляжа. Пока заключения по ним от Роспотребнадзора мы не получили. Это анализ не одного дня, процедура длительная.

… Пляж и так временно работает как солярий. Еще раз повторю – официального заключения от Роспотребнадзора, подтверждающего, что вода на пляже все еще не соответствует нормам по микробиологическим показателям, у нас нет. Сейчас действует ограничение на купание, эта информация до граждан доведена. …

МАУК «Дирекция парков и скверов города Саратова» - официальная организация, которая отвечает за содержание саратовского пляжа. И я обращаюсь к представителям СМИ и горожанам – давайте дождемся официальных данных от Роспотребнадзора! - заявил Антон Похазников.

Заведующий сектором по охране окружающей среды управления по охране окружающей среды и зеленых насаждений администрации города Денис Король пояснил, что появившиеся в интернете фотографии взятия общественниками проб из Волги в районе саратовского пляжа не являются доказательствами того или иного качества воды.

- Результаты анализов заведомо не будут соответствовать действительности, они априори недостоверные, так как взяты с нарушением всех методических указаний, - заметил специалист по поводу «самодеятельных» попыток анализа, проведенных кем-либо, кроме специалистов.