Жители микрорайона Крекинг пожаловались на работу автобуса № 90

С Крекинга люди не могут нормально уехать в центр

В соцсети появилось обращение жителей микрорайона Крекинг, которые не могут рассчитывать на стабильную работу единственного здесь автобусного маршрута №90.

- Обращаемся с просьбой дисциплинировать движение автобуса # 90. На Крекинге другого транспорта нет. Уже месяц автобус 90 ходит абсолютно бессистемно - промежутки между очередным автобусом более часа, расписания никакого нет. Вышли на остановку в 9:35, сейчас 10:10 - автобуса нет!! На прошлой неделе такая же ситуация была дважды. На 16 квартале автобус 90 стоит сколько ему вздумается - хочет 10, хочет 20 минут, может пропускать другие автобусы вперёд специально. Что это за безобразие? Как нам ездить на работу? Как детям в сентябре ехать в школу? Нам не попасть вовремя никуда - ни по делам, ни к врачам, - никуда! - говориться в обращении в группе «Саратов.Онлайн» ВК.

В комментариях им предлагают прогуляться пешком до других маршрутов.

Напомним, сегодня, 5 августа, глава администрации Михаил Исаев рассказал о том, как планируют развивать присоединенные территории. При этом проблемы транспортной доступности не решены в исторических границах города.