В Балаковском интернате для престарелых и инвалидов кормили некачественной перловкой

Управление Россельхознадзора по Саратовской и Самарской областям в июне провело выездную проверку в ГАУ СО «Балаковский дом – интернат для престарелых и инвалидов». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

На момент проверки в интернате были восемь партий крупы на 579 килограммов. Несмотря на то, что учреждение предоставило сопроводительную документацию, подтверждающую качество и безопасность продукта, перловка вызвала сомнения, её образцы отправили в независимую аккредитованную лабораторию .

Исследование показало, что крупа не соответствует требованиям ГОСТ по показателям: доброкачественное ядро и недодир.

Руководителю интерната выдали предписание на изъятие и запрет использования некачественной перловки. Учреждение вернуло крупу поставщику, на должностное лицо составлен административный протокол.

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