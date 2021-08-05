После полученных в бане ожогов жительница Пугачева не пошла к врачам и умерла

Вчера, 4 августа, в частном доме в Пугачеве Саратовской области нашли тело 37-летней хозяйки. Сотрудники местного СУ СК начали проверку.
Следователь осмотрел место происшествия. На теле женщины нашли ожоги туловища, рук, лица и шеи.
По предварительным данным, 29 июля погибшая ходила в баню во дворе своего дома. Там из-за неосторожности на ней загорелась одежда. Родственники оказали женщине первую помощь, но в больницу она так и не обратилась.
Судмедэксперты уточнили причину смерти – термические ожоги.
Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято соответствующее решение, сообщили в пресс-службе регионального СУ СК.
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