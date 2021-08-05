Охота на куропаток и перепелов открывается в Саратовской области

Комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области

Сегодня, 5 августа, в Саратовской области открывается охота на боровую, полевую и степную дичь, о чем напоминает комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области.

С сегодняшнего дня в охотничьих угодьях области открывается охота на такие виды пернатых как вальдшнеп, серая куропатка, перепел, вяхирь. Охотничий сезон закончится 1 января.

Охотиться на птиц уже сейчас можно с собаками, имеющими справку или свидетельство о происхождении. К охоте на пернатую дичь без собак можно приступить с 28 августа.

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