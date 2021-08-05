Два храма останутся без воды: масштабное отключение в Солнечном-2

Завтра, 6 августа, в связи с подключением к водопроводу здания школы, планируется масштабное отключение воды в микрорайоне Солнечный-2 в Саратове.

ООО «КВС» сообщает о завершении строительства водопровода к школе, рассчитанной на 1100 мест в микрорайоне №11 Солнечного-2. На время подключения здания к сети, будет отключено водоснабжение в районе проведения работ.

С 9:00 до 24:00 прекращается подача воды абонентам микрорайонов №№9, 10, 11 поселка Солнечный-2.

Без воды останутся Храм в честь Нерукотворного Образа по улицам Семенова и Еремина, Храм Святителя Спиридона Тримифунтского в микрорайоне №10, а также следующие адреса:

проспект Героев Отечества, 4, 4А, 11, 13

ООО ППС «Лесстр», стройплощадка жилого дома по ул. Топольчанская

ул. Академика Семенова, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 11А, 11Б, 13

ул. Тархова/ ул. Топольчанская, б/н

ул. Тархова, здание 66

ул. Еремина, 1, 3, 5, 7, 7А, 9, 14

ул. Кузнецова, 7, 9, 11

ул. Оржевского, 1, 3, 4, 5, 5А, 6, 6А, 7

ул. Панченко, 1, 2, 4А, 4/5, 5, 6, 6А, 8

ул. Лисина, 1, 3Б, 4, 6, 7, 7А, 7Б, 8, 9, 10, 11, 11А, 13, 14, 17

О подвозе воды сообщится позже.

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