Исаев заявил о предстоящем значительном росте населения Саратова

Михаил Исаев рассказал об увеличении населения Саратова Фото: Александр Уриевский

СНТ саратовского района начинают переходить в частный сектор муниципальных образований. Этот процесс будет набирать обороты в ближайшее время. Такое мнение высказал мэр Саратова Михаил Исаев корреспонденту «КП-Саратов» в ходе пресс-конференции 5 августа.

- Дачные кооперативы и СНТ не могут сами все свое хозяйство ремонтировать и содержать, и избавляются от юридической самостоятельности, и входят в город. Такой процесс пошел уже в Красном Текстильщике, там к главе уже пришли местные дачники и попросились перевести их в частные дома поселка, а не дачи. Текстильщик входит в состав Саратова. Такие СНТ есть ещё в городе. Когда они пойдут по всему городу этим путем, мы начнем прирастать гигантскими темпами, - заявил Исаев имея в виду численность населения города.

- Это не решение демографических вопросов, это оформление имеющихся в реальности отношений - поддержал главу администрации Саратова министр Сергей Зюзин.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.