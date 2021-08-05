«Бюджет сможет»: Исаев заверил в наличии денег на содержание новых территорий

Прошел брифинг по поводу развития Саратова за счет присоединенных территорий
Фото: Александр Уриевский
Сегодня, 5 августа, состоялся брифинг по поводу развития Саратова за счёт присоединенных территорий. Мэр Михаил Исаев рассказал о том, когда изменится генплан города, и сможет ли Саратов позволить себе новые территории.
- Мы будем менять генплан, разумеется, после изменения границ. Что касается Александровки, то она автоматически войдёт в состав Саратова, если все войдут вокруг, анклавов никаких не предполагается, - сказал глава администрации Саратова.
Исаев отметил, что все вопросы о нарушении тех или иных законов при присоединении новых территорий отпадают, потому что прежде проходит юридическая оценка и контроль со стороны прокуратуры, что просто не позволило бы нарушить федеральное или областное законодательство.
- В Трещихе прописаны 47 человек, но проживают 30 тысяч в реальности. Для района это умирающая деревня, а для меня - 30 тысяч человек, - заметил Михаил Исаев.
Исаев объяснил, что неправильно считать, что Саратов отдает деньги на новые территории и снимает их со своих жителей. Он считает, что за счёт увеличения населения и территории город выиграет в объемах нацпроектов.
- Сможем себе позволить новые территории, бюджет сможет, - заявил Исаев.
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