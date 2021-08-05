«КВС» не допустят до водоснабжения присоединенных к Саратову территорий

Михаил Исаев рассказал о водоснабжении на новых территориях Саратова Фото: Александр Уриевский

Сегодня, 5 августа, состоялся брифинг по поводу развития Саратова за счёт присоединенных территорий. Мэр Михаил Исаев рассказал о том, кто будет отвечать за водоснабжение в новых районах города.

- «КВС» не будет обслуживать новые территории, там есть свои поставщики, локальные источники коммунальных ресурсов, там все есть, - заявил Исаев.

Напомним, вокруг «Концессий водоснабжения-Саратов» в последнее время разгорается скандал за скандалом. Так, коммунальщики, не справившись с возложенными на них концессионными обязательствами, собрались поднимать тарифы. А вчера глава Волжского района Александр Янклович призвал руководство города и надзорные органы заставить «КВС» работать – в районе только за месяц зафиксировали 89 прорывов, существенный процент которых, по словам Янкловича, так и не взяли в работу.

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