Житель Вольска забил жену до смерти из ревности

Вынесен приговор жителю Вольска, обвиняемому в избиении жены до смерти, об этом сообщает прокуратура Саратовской области.

По данным следствия, 34-летний, ранее судимый, житель Вольска напал на свою супругу дома, 7 января 2021 года во второй половине дня. Мужчина был пьян и одержим приступом ревности. Он стал избивать женщину кулаками, а затем ударил ее ногой по голове. На следующий день потерпевшая скончалась от тупой травмы головы.

Подсудимый признал вину лишь частично. Подсудимый получил восемь лет в исправительной колонии строгого режима.

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